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11 وفاة و633 إصابة كورونا جديدة

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11 وفاة و633 إصابة كورونا جديدة 11 وفاة و633 إصابة كورونا جديدة

جى بي سي نيوز  :- أعلنت وزارة الصحة الخميس، عن تسجيل 11 وفاة و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فإن نسبة الفحوصات الإيجابية من إجمالي الفحوصات المخبرية للكشف عن بلغت 2.96 بالمئة.

كما تمّ إجراء (21.361) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7358332) فحصاً.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9500) وإجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (738521) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (9972) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (51) حالات، فيما غادرت (60) حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (532) حالة.

بينما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (636) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (719049) حالة.

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 19%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 5%

 

جي بي سي نيوز

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