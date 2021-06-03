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.. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة

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بالفيديو .. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة .. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة

بالفيديو .. خادمة تعتدي على طفلة و

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها. (لمشاهدة الفيديو:

)مركز بلاغات العنف الأسري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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