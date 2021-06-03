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تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" .. الأخضر يواصل الإعداد للقاء اليمن

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تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" .. الأخضر يواصل الإعداد للقاء اليمن تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" .. الأخضر يواصل الإعداد للقاء اليمن
من خلال حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"

تحت إشراف المدير الفني

واصل السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ليشرع بعدها بتنفيذ مجموعة من التمارين التكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته غدًا الجمعة عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

المنتخب السعودي ‬ كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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