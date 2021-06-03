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تعليم تبوك: نسبة المحصنين بلغت 68% وخطة التوعية بأخذ اللقاح مستمرة

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تعليم تبوك: نسبة المحصنين بلغت 68% وخطة التوعية بأخذ اللقاح مستمرة تعليم تبوك: نسبة المحصنين بلغت 68% وخطة التوعية بأخذ اللقاح مستمرة
شدد على الالتزام بالاحترازات استعدادًا للعودة الحضورية مع بداية العام الجديد

تعليم تبوك: نسبة المحصنين بلغت 68% وخطة التوعية بأخذ اللقاح مستمرة

ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري البرامج والمبادرات المنفَّذة من الشؤون الصحية المدرسية في تعليم تبوك للتوعية بفيروس كورونا والحملات التوعوية للمجتمع التعليمي بأهمية أخذ اللقاح.

وتفصيلاً، استعرض مدير تعليم تبوك مع المساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة اللقاح الخاص بكورونا استعدادًا للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد، إذ بلغت نسبة من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية والمدارس 68 %.

ونوه مدير تعليم تبوك بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مواجهة ، وحرص وزارة التعليم على حماية منسوبيها، مهيبًا ببقية منسوبي ومنسوبات الإدارة للمبادرة لأخذ لقاح كورونا؛ بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية، والدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق توكلنا بهدف السلامة من فيروس كورونا (كوفيد – 19).لقاح كورونا تعليم تبوك فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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