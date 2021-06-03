قفز للمركز الثالث.. فلسطين تكسب سنغافورة برباعية

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على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

كسب المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم نظيره السنغافوري بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل لفلسطين، تامر صيام (20 و31 من ضربتي جزاء) وعدي دباغ (24) وياسر حمد (85).

وصعد المنتخب الفلسطيني بهذا الفوز الكبير إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد سنغافورة، لكن فلسطين يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.‬كأس العالم كأس آسيا