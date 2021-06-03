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"الضريبة والجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية

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"الضريبة والجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية "الضريبة والجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية
عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع واردة عبر الميناء الجاف بالرياض

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو:

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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