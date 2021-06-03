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"التجارة" و"هيئة كفاءة الإنفاق" توقعان اتفاقية تعاون مشترك

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"التجارة" و"هيئة كفاءة الإنفاق" توقعان اتفاقية تعاون مشترك "التجارة" و"هيئة كفاءة الإنفاق" توقعان اتفاقية تعاون مشترك
للارتقاء بالمشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية

وقّعت وزارة التجارة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم مذكرة اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات لدى الوزارة وتحديد فرص كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية بما يحقق كفاءة الإنفاق تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب وزارة التجارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بدر بن عبدالله السنيدي، ومن جانب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المدير العام للتقنية والقطاع الرقمي عبدالعزيز عصام نصر الدين.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في مبادرة "تحسين نتائج برنامج ركائز كفاءة الإنفاق"، ومن ذلك تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين للعمل على تحقيق أهداف المبادرة، وحصر الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، واحتساب تكاليف عينة من الخدمات من خلال تطبيق المنهجيات والأدوات.

وتقرر كذلك تحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق في الخدمات الحكومية، ووضع خطط لتنفيذ مبادرات وفرص كفاءة الإنفاق المتفق عليها بين الوزارة والهيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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