أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": التنسيق مستمر لمتابعة العمل في الأماكن المكشوفة مع ارتفاع الحرارة

Print
"الأرصاد": التنسيق مستمر لمتابعة العمل في الأماكن المكشوفة مع ارتفاع الحرارة "الأرصاد": التنسيق مستمر لمتابعة العمل في الأماكن المكشوفة مع ارتفاع الحرارة
بعد التوقعات بأن يكون أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن التنسيق مستمر مع جميع القطاعات المعنية في حالة التوقع بتجاوز درجات الحرارة المعدلات المسوح بها بالعمل في الأماكن المكشوفة.


وأشار المركز إلى أن التركيز سيكون بوجه خاص، في أوقات الذروة بين "12 - 3" عصراً .

وكان الناطق الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، قد كشف أن أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة.

وقال "القحطاني": أغسطس أشد شهور الصيف حرارة على المملكة ، "وجدة " تتصدر مدن المملكة بأعلى #درجة_حرارة بلغت ٥٢.٣ ْ ْفي الظل عام ٢٠١٠م وتُعد الثانية عالمياً بعد مدينة موهينجو دارو الباكستانية التي سجلت ٥٣.٥ ْ في نفس العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي