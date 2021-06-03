وزير البيئة يترأس مجلس المؤسسة العامة للري

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اطلع على التقرير الدوري لأعمال المؤسسة

ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بمقر الوزارة اليوم، مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته العاشرة.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وأُصدر بشأنها القرارات المناسبة, كما اطلع على التقرير الدوري لأعمال المؤسسة.

وأشاد بمشاركة المؤسسة وحصولها على جائزة درع الحكومة الذكية لعام 2021م فئة العمل الحكومي عن بُعد.وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي