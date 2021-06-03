مع استمرار تعنت الحوثيين.. "غرينبيس" تحذر من انفجار ناقلة النفط صافر

★ ★ ★ ★ ★

دعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع الكارثة

حذّرت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة، اليوم (الخميس) من احتمال وقوع انفجار في ناقلة النفط صافر المتهالكة قبالة

اليمن في أي لحظة، داعية الأمم المتحدة الى تحرك عاجل لمنع كارثة؛ وذلك قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه المسألة.

وأوضحت "غرينبيس" في بيان أوردته "فرانس 24" أن الانفجار على متن الناقلة قد يتسبّب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ.

من جانبه، ذكر المنسق الأول للحملات في "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحمد الدروبي، أن الأمر ليس في ماذا إذا وقعت الكارثة بل متى ستقع؟ فناقلة النفط صافر أكلها الصدأ ويمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة

وأضاف أن الحرائق الناتجة عن الانفجار قد تؤدي إلى تلويث الهواء مع آثار صحية خطيرة على المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وعلى فرق الاستجابة.

والسفينة "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام قيمتها حوالى 40 مليون دولار، وهي مهجورة منذ 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع لأي صيانة مذّاك ما أدّى الى تآكل هيكلها.

وتأتي جلسة مجلس الأمن اليوم، بعدما أعلن المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون صنعاء وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، أن "مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقّد الناقلة وصلت إلى طريق مسدود"، وذلك في أعقاب أشهر من المفاوضات.

وتحذّر الأمم المتحدة من تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك وأن يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شريانا حيويا لليمن لمدة ستة أشهر.