أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة تغلق 58 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

Print
أمانة جدة تغلق 58 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة جدة تغلق 58 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
نفذت 4220 جولة رقابية لمتابعة الامتثال للإرشادات

أمانة جدة تغلق 58 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4219 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 58 منشأة مخالفة.

وذكرت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت الفرق الميدانية خلالها 133 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي