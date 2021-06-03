الحامل والإصابة بالسكري.. احذري مقولة "الأكل عن شخصين"

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الأطباء يشددون على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

حذر الخبراء من أن إقبال النساء بشكل كبير على الطعام أثناء الحمل، حيث قد يتعرضن لخطر الإصابة بمرض السكري.

وأكد الأطباء عدم صحة الافتراض الشائع بأن المرأة يجب أن "تأكل عن شخصين" أثناء الحمل.

وبحسب صحيفة "صن"، ينتج مرض السكري عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، وعادة ما يتم تنظيم ذلك عن طريق الإنسولين، لكن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول غير قادرين على إنتاج ما يكفي من هذا للحفاظ على استقرار مستويات السكر.

ويمكن للهرمونات التي يتم إنتاجها أثناء الحمل أن تجعل الجسم مقاوماً للإنسولين، مما يعني أن مستويات السكر في الدم تظل مرتفعة.

وقال استشاري أمراض النساء والتوليد، الدكتور غريغوري أويهوين، من المعهد النيجيري للبحوث الطبية: النساء بحاجة إلى توخي الحذر عند افتراض أنهن يتناولن طعاماً عن شخصين.

وأضاف: خلال فترة الحمل ستعاني النساء من الرغبة الشديدة في تناول أطعمة مختلفة وأن بعض النساء ستزداد شهيتهن أيضًا.

وأردف: خلال فترة الحمل، يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ويجب ألا تخدعي نفسك في التفكير في أن "تناول الطعام عن شخصين" أمر جيد.

وتابع: "هذه المجموعة من النساء أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل، وهن أكثر عرضة لخطر الولادة الصعبة".

وقال د. "أويهوين": غالباً ما يعني تناول الطعام الصحي تغيير كميات الأطعمة المختلفة التي تتناولها، بحيث يكون نظامك الغذائي متنوعاً، بدلاً من الاستغناء عن كل الأطعمة المفضلة لديك.

وأضاف: جودة الطعام الذي تتناوله أهم بكثير من كميته. وتوزيع وجباتك على مدار اليوم سيساعد في تخفيف أعراض مثل القيء والغثيان.

وأردف: البروتين هو الأكثر ملاءمة لطفلك؛ لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية التي تشكل اللبنات الأساسية للجسم. ويحتاج جسمك إلى 20 نوعاً مختلفاً من الأحماض الأمينية. و12 منها ينتجها الجسم "الأحماض الأمينية غير الأساسية"، أما الثمانية الأخرى فيجب توفيرها من خلال الطعام الذي تتناولينه.