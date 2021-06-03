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بعد عامين.. شاهد كيف باتت "سواتر حجب العشوائيات بمكة" تشوهًا بصريًّا!

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لقطات وثقتها "سبق" تستدعي تصرفًا من "الأمانة".. استبدال أو صيانة سريعة

بعد عامين.. شاهد كيف باتت

في الوقت الذي كان فيه الهدف من تركيب "سواتر حجب رؤية العشوائيات" بمكة على طريقي الدائري الثالث والرابع بالعاصمة المقدسة، معالجة التشوه البصري؛ أضحت تلك السواتر بعد نحو عامين من تركيبها تشوهًا بصريًّا، بعد أن تعرضت أجزاء منها للتلف.

وأظهرت صور وثقتها "سبق"، اليوم الخميس، تعرض أجزاء من سواتر حجب رؤية العشوائيات على الطريق الدائري الثالث والرابع بمكة للتلف في منظر يستدعي استبدالها أو صيانتها على وجه السرعة؛ كيف لا وقد وضعت قبل نحو عامين من قِبَل أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت قبل نحو عامين في تركيب "السواتر الحاجبة للرؤية" الموضوعة على أجزاء من الطريق الدائري الثالث والطريق الرابع، والتي تندرج تحت مبادرة معالجة التشوه البصري وتطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة، ولتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة؛ وذلك عبر تغطية الأحياء العشوائية الخلفية الواقعة في نطاق الطرق الرئيسية.

بعد عامين.. شاهد كيف باتت

بعد عامين.. شاهد كيف باتت

بعد عامين.. شاهد كيف باتت

بعد عامين.. شاهد كيف باتت

بعد عامين.. شاهد كيف باتت

بعد عامين.. شاهد كيف باتت

بعد عامين.. شاهد كيف باتت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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