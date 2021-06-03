متحدث "الصحة": لا يوجد أي رابط بين البنج ولقاح كورونا.. "آمن وفعال"

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قال: اللقاح يسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).

وقال عبر حسابه في "تويتر": لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19) اللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

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