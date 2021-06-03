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ُصُدمت الدورية فقفز المتهم وتحصن بمنزل.. تفاصيل حادثة "الحفر" تكشفها "الداخلية"

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ُصُدمت الدورية فقفز المتهم وتحصن بمنزل.. تفاصيل حادثة "الحفر" تكشفها "الداخلية" ُصُدمت الدورية فقفز المتهم وتحصن بمنزل.. تفاصيل حادثة "الحفر" تكشفها "الداخلية"
سوابق من جرائمه إطلاق النار واعتداء على أموال وسرقة سيارات.. وإحالة بحقهما للنيابة

ُصُدمت الدورية فقفز المتهم وتحصن بمنزل.. تفاصيل حادثة

كشف "سناب الداخلية" أن الجهات الأمنية في حفر الباطن قامت بالقبض على أحد أرباب السوابق، مضيفة أنه عقب تحرك مركبة الدورية الأمنية والجاني بداخلها، قامت مركبة أخرى بالاصطدام بها بشكل متعمد.

وأضافت "الداخلية" أن الجاني تمكن من القفز من مركبة الدورية الأمنية وهي في حالة سير، ما نتج عنه إصابته بعدة إصابات، ولجوئه لأحد المنازل المجاورة للتحصن به.

وأوضحت أنه تم ضبط الجاني للمرة الثانية وعلاج إصابته والتحفظ على قائد المركبة الذي اصطدم متعمدًا بدورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

والجاني هو مواطن أربعيني، ارتكب عدة جرائم منها إطلاق النار واعتداء على أموال وسرقة خمس سيارات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بـ50 ألف ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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