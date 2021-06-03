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إنفوجراف.. "شؤون الأسرة": احذروا على أطفالكم من "الترفيه الخطر"!

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إنفوجراف.. "شؤون الأسرة": احذروا على أطفالكم من "الترفيه الخطر"! إنفوجراف.. "شؤون الأسرة": احذروا على أطفالكم من "الترفيه الخطر"!
قالت: لا يجوز تأجير الدراجات المخصصة للصغار لمن هم دون 12 عاماً

إنفوجراف..

حذر مجلس شؤون الأسرة من إشراك الأطفال في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامتهم أو صحتهم للخطر.

وأضاف المجلس، في إنفوجرافيك بعنوان حماية الطفل والترفيه على حسابه بـ"تويتر"، أن 30% من الأطفال السعوديين أقل من 15 عاماً بينهم 51% من الذكور والباقي من الإناث.

ولفت إلى أنه لا يجوز تأجير الدراجات المخصصة للأطفال لمن يقل عمره عن 12 عاماً، ولا يجوز لمن هم دون الـ 12 عاماً قيادة الدراجات بالطريق العام، كما يلزم توفير أحزمة أمان لقواعد الألعاب الخاصة بالأطفال، وتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها وأن تكون مدعمة بكماليات الأمان.

يُذكر أن مجلس شؤون الأسرة يعد هو الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، ويوحد كافة جهود القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الأسرة بكافة فئاتها، ويقترح التنظيمات والبرامج التوعوية ويتابع التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية.

ويجري المجلس الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة وتعزز دورها؛ حيث يهدف المجلس إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تُسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً لتتواءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي جعلت الإنسان محور التنمية.

ومن مهام المجلس إنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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