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إنتاج القطاع غير النفطي في خلال مايو يرتفع بأعلى وتيرة منذ 2017

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إنتاج القطاع غير النفطي في السعودية خلال مايو يرتفع بأعلى وتيرة منذ 2017 إنتاج القطاع غير النفطي في خلال مايو يرتفع بأعلى وتيرة منذ 2017
ليعزز تعافيه من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في النفط العام الماضي

إنتاج القطاع غير النفطي في السعودية خلال مايو يرتفع بأعلى وتيرة منذ 2017

أظهر مسح اليوم الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في ، نما للشهر التاسع على التوالي في مايو، كما سجلت وتيرة نموه تسارعًا للشهر الثاني على التوالي؛ ليعزز تعافيه من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي.

ووفق ما نقلته "رويترز"، ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.4 في مايو من 55.2 في أبريل، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير.

وأشار إلى تحسن قوي في أوضاع الأعمال، واقترب من المتوسط البالغ 56.9.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير حديث إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1% في 2021 بعد انكماشه 4.1% العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة وانخفاض أسعار النفط.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو مقياس لنشاط الأعمال، إلى 62.0 في مايو من 58.7 في أبريل، وهي أقوى وتيرة له منذ أواخر عام 2017.

وتشير تلك القراءة، وهي أعلى من المتوسط البالغ 61.5، إلى زيادة سريعة في الإنتاج؛ إذ رصدت الشركات زيادة في طلبيات الشراء الجديدة وزيادة أنشطة التسويق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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