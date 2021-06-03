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"مسامير الفرامل" تجبر "تسلا" على سحب 6 آلاف سيارة من السوق

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"مسامير الفرامل" تجبر "تسلا" على سحب 6 آلاف سيارة من السوق "مسامير الفرامل" تجبر "تسلا" على سحب 6 آلاف سيارة من السوق
قالت: عطل قد يتسبب في فقدان ضغط الإطارات في ظروف نادرة جداً

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية أمس أنها ستسحب حوالي 6000 سيارة؛ بسبب عطل في مسامير الفرامل، التي قد تؤدي إلى التسبب في فقدان الضغط من الإطارات.

وستسحب الشركة سيارات 2019-2021 Model 3 و 2020-2021 Model Y.

وقالت الشركة إن "الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة ليس لديها تقارير عن أو إصابات متعلقة بالمشكلة"، مشيرة إلى أن "الشركة قد تستبدل مسامير الفرجار (المسببة للمشكلة) حسب الضرورة".

ولفتت وفق رويترز إلى أن "مسامير الفرجار الفضفاضة يمكن أن تسمح لفرجار الفرامل بالانفصال والتلامس مع حافة العجلة، مما قد يتسبب في فقدان ضغط الإطارات في ظروف نادرة جداً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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