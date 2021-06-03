أخبار عاجلة

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب

Print
مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب
خلال جراحة دقيقة استمرت 3 ساعات جرى خلالها تثبيت الكسور

مستشفى الحفر المركزي ينجح في إعادة بناء إصبع مبتور لمصاب

تَمَكّن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنقاذ مصاب يعاني من بتر غير كامل لعدد من أصابع اليد؛ حيث تَبَيّن بعد معاينة الحالة، أن الإصابة تسببت له في بتر شبه كليّ لسلاميات إصبعَيْ اليد اليمنى "السبابة والوسطى"، مع تفتت في العظام وقطع في الأوتار.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت 3 ساعات، جرى خلالها تثبيت الكسور وتنظيف وإصلاح الأوتار المتقطعة؛ حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتمت متابعته بالعلاج اللازم حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.فريق طبي مستشفى حفر الباطن المركزي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل

شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل