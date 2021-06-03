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الجمعة 11 يونيو 2021 11:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عميد جامعة سان بطرسبورغ يعلن توقيع عدة اتفاقات تعاون مع الجامعات القطرية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 03 يونيو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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