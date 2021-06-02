ظهور الحريري ينهي شائعات احتجازه ببلد خليجي

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- أنهى استقبال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عددا من رؤساء الحكومات السابقين، شائعات سرت عن احتجازه في إحدى الدول الخليجية.

وكتب الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عقد عصر اليوم لقاء في بيت الوسط ضم الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، تم خلاله التداول في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، ولاسيما ما يتعلق منها بمسار ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

وفي تغريدة أخرى كان قد نشرها رئيس الحكومة المكلف، قال الحريري إنه: "زار عين التينة وعرض مسار تأليف الحكومة مع الرئيس نبيه بري" ، وفق "عربي21".

وكانت تغريدة قصيرة للحريري أثارت جدلا الأحد، بعد أن قال: "يسعد صباحكم بالخير. كيفكم اليوم"، على حد تعبيره.

ويسعى الحريري لتشكيل الحكومة وسط خلافات مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصلت إلى حد تبادل الاتهامات علنا بين المسؤولين اللذين يشغلان المنصبين الأعلى في الدولة.

وشدد الحريري في آخر لقاء له على أنه لن يشكل حكومة، وفق مقاسات عون، وأنه مصر على فكرة حكومة خبراء بعيدة عن التمثيل الحزبي والطائفي بلبنان.