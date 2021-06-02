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إدارة العبّارات في ماساتشوستس الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني

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إدارة العبّارات في ماساتشوستس الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني إدارة العبّارات في ماساتشوستس الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني
"هيئة البواخر" تعمل مع السلطات المحلية لتحديد مصدره وأبعاده

إدارة العبّارات في ماساتشوستس الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني

أعلنت "هيئة البواخر"(Steamship Authority) ، وهي الشركة التي تدير النقل بالعبارات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بين برها وجزيرتَين تابعتَين لها، تعرُّضها لهجوم إلكتروني بغرض الابتزاز.

وتفصيلاً، أخبرت الهيئة عبر صفحتها في "تويتر" أمس الأربعاء بأن الهجوم لم يؤثر على سلامة عمليات النقل، ولم ينعكس على أداء أجهزة الرادار أو نظام التموضع العالمي (GPS).

وأشارت "هيئة البواخر" إلى أن العبّارات تواصل نقل الركاب إلى الجزيرتَين ومنهما، لكن الزبائن لا يستطيعون في الوقت الحالي حجز الرحلات أو إضفاء تعديلات على الحجوزات التي تمت عبر الإنترنت.

وأبلغت "هيئة البواخر" أنها تعمل مع السلطات الفيدرالية والمحلية لتحديد مصدر الهجوم وأبعاده، حسب " اليوم".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة JBS USA، وهي فرع من JBS S.A البرازيلية، كبرى الشركات العالمية لإنتاج اللحوم، تعرضت لهجوم إلكتروني في 30 مايو، تسبب في مشكلات جدية في عمل منظومات معلوماتية تابعة لفرعَي الشركة في شمال أمريكا وأستراليا، ويتم إدارتها من خوادم JBS USA ؛ ونتيجة لذلك اضطرت الشركة لتعليق معاملاتها في عدد من ولايات أستراليا دفعة واحدة.

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب في جنيف 16 يونيو، موضوع تنامي الهجمات الإلكترونية المنسوبة لقراصنة روس، بما في ذلك الهجوم على مصانع شركة JBS.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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