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الأخضر يواصل تحضيراته لتصفيات وآسيا

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"العمري" و"البريك" يواصلان التأهيل

الأخضر يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم وآسيا

واصل السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقام حالياً في العاصمة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو إلى 15 من شهر يونيو الجاري استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.


وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، لتختتم الحصة التدريبية بتقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب.


على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

الأخضر يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم وآسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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