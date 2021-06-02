أخبار عاجلة

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
أي قلوب يحملها هؤلاء؟ -
"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

115 ألف مقعد جوي بين الرياض ودبي خلال شهر مايو.. شاهد التفاصيل

Print
115 ألف مقعد جوي بين الرياض ودبي خلال شهر مايو.. شاهد التفاصيل 115 ألف مقعد جوي بين الرياض ودبي خلال شهر مايو.. شاهد التفاصيل
أكثر المسارات الجوية ازدحاماً

115 ألف مقعد جوي بين الرياض ودبي خلال شهر مايو.. شاهد التفاصيل

أصدر موقع OAG المختص في المعلومات والتحليلات المتعلقة بالطيران وتكنولوجيا السفر نتائجه لشهر مايو 2021 للمسارات الجوية الأكثر ازدحاماً حول العالم والشرق الاوسط.

وتحدد الطرق الجوية الأكثر ازدحاماً بناءً على عدد مقاعد شركات الطيران المحجوزة خلال الشهر. وتعكس البيانات الظاهرة الرحلات الجوية من كلا الاتجاهين على كل مسار.

عالمياً صُنف خط موسكو - شبه جزيرة القرم وعلى الصعيد العالمي صنف مسار موسكو والقرم كأكبر مسار جوي دولي ضمن القائمة خلال شهر مايو 2021 وفقاً لـ"سي إن إن".

وفي الشرق الأوسط، جاء المسار الجوي بين دبي والرياض في المرتبة الأولى للمسارات الجوية الأكثر ازدحاماً بين الدول العربية لشهر مايو 2021 حيث بلغ عدد مقاعد الطيران المحجوزة 115.217 مقعداً.

يُذكر أن قد سمحت بعودة الطيران الدولي في 17 مايو للسعوديين من المملكة إلى دول العالم والعكس وكانت الشركات الناقلة بين السعودية والإمارات تعمل في اتجاه واحد قبل هذا التاريخ من السعودية إلى الإمارات ودون عودة، حتى تم رفع الحظر عن القدوم من الإمارات إلى السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية