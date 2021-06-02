115 ألف مقعد جوي بين الرياض ودبي خلال شهر مايو.. شاهد التفاصيل

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أكثر المسارات الجوية ازدحاماً

أصدر موقع OAG المختص في المعلومات والتحليلات المتعلقة بالطيران وتكنولوجيا السفر نتائجه لشهر مايو 2021 للمسارات الجوية الأكثر ازدحاماً حول العالم والشرق الاوسط.

وتحدد الطرق الجوية الأكثر ازدحاماً بناءً على عدد مقاعد شركات الطيران المحجوزة خلال الشهر. وتعكس البيانات الظاهرة الرحلات الجوية من كلا الاتجاهين على كل مسار.

عالمياً صُنف خط موسكو - شبه جزيرة القرم وعلى الصعيد العالمي صنف مسار موسكو والقرم كأكبر مسار جوي دولي ضمن القائمة خلال شهر مايو 2021 وفقاً لـ"سي إن إن".

وفي الشرق الأوسط، جاء المسار الجوي بين دبي والرياض في المرتبة الأولى للمسارات الجوية الأكثر ازدحاماً بين الدول العربية لشهر مايو 2021 حيث بلغ عدد مقاعد الطيران المحجوزة 115.217 مقعداً.

يُذكر أن السعودية قد سمحت بعودة الطيران الدولي في 17 مايو للسعوديين من المملكة إلى دول العالم والعكس وكانت الشركات الناقلة بين السعودية والإمارات تعمل في اتجاه واحد قبل هذا التاريخ من السعودية إلى الإمارات ودون عودة، حتى تم رفع الحظر عن القدوم من الإمارات إلى السعودية.