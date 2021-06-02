محافظ رابغ يبحث سبل تذليل العقبات أمام المزارعين والاستفادة من الموارد المائية

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خلال لقائه بمدير عام بيئة مكة.. وناقشا احتياجات الأهالي وسبل دعمها

عقد محافظ ‎رابغ خالد بن محمد بن مبيريك، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، والوفد المرافق له؛ وذلك لمناقشة احتياجات الأهالي فيما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبحث سبل دعمها في كافة المجالات.

وتم خلال اللقاء طرح طلبات الأهالي بهدف تذليل العقبات أمام المزارعين بالمحافظة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية بالمحافظة، كما تم مناقشة الانتظام في فتح بوابات سد رابغ، وتحديد الوقت المناسب لفتح بوابات السد في شهر أغسطس المقبل؛ وذلك لسد حاجة المزارعين، ومعالجة انتشار أشجار المسكيت بالوادي مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وتضمن الاجتماع مناقشة تطوير مسلخ المحافظة، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات من حيث متطلبات الصحة وجودة الخدمة، بالإضافة إلى مناقشة تخصيص وإنشاء مراسي الصيادين والمتنزهين على ساحل البحر بمحافظة رابغ، وكذلك مناقشة البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ مثل برامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل إلى كافة المستفيدين والمستحقين لها.

وأكد مدير بيئة مكة أن هذا الاجتماع يأتي من ضمن جدول برنامج زياراته للوقوف على احتياجات أهالي المحافظة، ومحاولة تذليل كافة الصعوبات مع الجهات ذات العلاقة التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

ورافق "الغامدي" فريق عمل مكون من بعض مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.

وعلى صعيد آخر تفقد "الغامدي" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، برفقة مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد فواز الحربي، ومدير ادارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي، واستعرض مع مدراء الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتها ومعوقات العمل، كما وقف على احتياجات المكتب .