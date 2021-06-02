"هيئة الاتصالات": رصدنا أكثر من 63 ألف بلاغ خاص بالرسائل الاحتيالية خلال شهر

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قالت: ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة وتدّعي في مضمونها أنها تابعة لأحد البنوك المحلية

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم دعوتها لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بعدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية الواردة عبر الرسائل النصية SMS، بعدما رصدت أكثر من 63 ألف بلاغ خلال شهر واحد عبر الرقم المجاني المخصص 330330.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها عن أن هذه الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدّعي في مضمونها أنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية.

وكشفت أنها رصدت أكثر من 63 ألف بلاغ عن الرسائل الاحتيالية خلال شهر إبريل الماضي، تم تقديمه بواسطة المستخدمين في المملكة عبر الرقم المجاني المخصص 330330 مؤكدة في الوقت ذاته التزامها التام بمعالجة هذه البلاغات واتخاذ ما يلزم تجاهها بالتعاون مع مقدمي الخدمة والجهات ذات العلاقة.

كما أشارت إلى تنفيذها مجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الرسائل الاحتيالية عبر الرسائل النصية، من خلال تفعيل نظام فلترة ذكي يمكّن من الحجب الاستباقي لتلك الرسائل قبل وصولها للمستخدمين.