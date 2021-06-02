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عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية
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الجمعة 11 يونيو 2021 11:41 مساءً
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020"
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الجمعة 11 يونيو 2021 11:22 مساءً
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة
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الجمعة 11 يونيو 2021 11:09 مساءً
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:50 مساءً
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:50 مساءً
أي قلوب يحملها هؤلاء؟
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:50 مساءً
"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:50 مساءً
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة"
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:18 مساءً
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:18 مساءً
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الجمعة 11 يونيو 2021 10:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
قوات ماليزيا الجوية تنشر صورا لطائرات صينية انتهكت مجال البلاد الجوي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 02 يونيو 2021 01:39 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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