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جدة.. "حي الواحة" ما بين طفح الصرف الصحي وتكسر الشوارع

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تهديد للسلامة.. "سبق" ترصد والأهالي يستنجدون والبلدية تتجاهل الرد

جدة..

شكا سكان حي الواحة بجدة شرق طريق الحرمين، من تكسر الشوارع وكثرة الحفر؛ فضلًا عن طفح الصرف الصحي الذي حوّل بعض المواقع إلى بحيرات يصعب العبور منها؛ مما يهدد سلامة المركبات وقائديها.

ودفع الأمرُ بعضَ قائدي المركبات بعد أن عَلِقت مركباتهم، إلى وضع صخور كبيرة وأخشاب، وسط تلك الحفر الممتلئة بمياه الصرف؛ في محاولة لإخراجها؛ مما فاقم الوضع وزاد من خطورتها على آخرين في ظل عدم مشاهدتهم لتلك الصخور والأخشاب إلا بعد ارتطام أسفل المركبات بها.

وطالَبَ السكان وعابرو تلك الشوارع، بسرعة تحرك الجهات المعنية لمعالجة الأمر الذي مضى عليه عدة أعوام؛ وفق قولهم.

ورصدت "سبق" الوضع الذي يشكل خطرًا كبيرًا على المركبات والصحة العامة، ونقلت الحال الذي يعيشه الحي لبلدية أبرق الرغامة الفرعية؛ في محاولة منها للحصول على رد بشأن الوضع القائم إلا أنها لم تتلق أي رد إلى الآن.

جدة..

جدة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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