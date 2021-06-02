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.. غرق سفينة خدمات بترولية ومصرع القبطان وإنقاذ الطاقم

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مصر.. غرق سفينة خدمات بترولية ومصرع القبطان وإنقاذ الطاقم .. غرق سفينة خدمات بترولية ومصرع القبطان وإنقاذ الطاقم
"إنسبكتا 7" كانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء

مصر.. غرق سفينة خدمات بترولية ومصرع القبطان وإنقاذ الطاقم

قالت السلطات المصرية، يوم الأربعاء: إن سفينة خدمات بترولية غرقت في خليج السويس؛ مما أدى إلى مصرع قبطانها؛ فيما جرى إنقاذ 11 شخصًا كانوا على متنها، منهم اثنين من لبنان، لكن شخصًا آخر ما زال مفقودًا.

وتَلَقّت غرفة عمليات البحر الأحمر، خلال الساعات الأولى من الأربعاء، بلاغًا بشأن غرق السفينة في أحد المواقع البترولية برأس غارب في خليج السويس.

وانطلقت السفينة -وفق "سكاي نيوز عربية"- من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وكانت في طريقها لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.

وفي طريقها إلى الوجهة، تعرضت السفينة البترولية للجنوح، جراء الاصطدام بقاع البحر.

وكشفت التحريات الأولية أن سفينة الخدمات البترولية التي تعرضت للغرق، في مياه البحر الأحمر تدعى "إنسبكتا 7"، inspecta 7، وهذه السفينة ذات إمدادات، وهي تعمل في إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب.

وتسرب إلى السفينة البترولية؛ بينما لم تنجح محاولات الربان في الإنقاذ، فلقي مصرعه غرقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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