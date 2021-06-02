بلدية "‏هروب جازان" تغلق 20 محلًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية

★ ★ ★ ★ ★

نفّذت 320 جولة رقابية على مختلف الأنشطة خلال شهر مايو

نفّذت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة ‏هروب- خلال شهر مايو الماضي، ٣٢٠ جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحلات التجارية المولات والأسواق؛ لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات والاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس البلدية المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي: الفِرَق الميدانية رصدت خلال تلك الجولات أكثر من ١٧٠ محلًّا مخالفًا للاشتراطات والإجراءات الوقائية الصحية، وأنذرت أكثر من مائة محل، وأغلقت ٢٠ محلًّا مخالفًا.

وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقًا للأنظمة والتعليمات.