أخبار عاجلة

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
أي قلوب يحملها هؤلاء؟ -
"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جديد لإسرائيل.. الكنيست ينتخب "هرتسوغ"

Print
رئيس جديد لإسرائيل.. الكنيست ينتخب "هرتسوغ" رئيس جديد لإسرائيل.. الكنيست ينتخب "هرتسوغ"
يتولى المنصب بدءًا من يوليو القادم لمدة سبعة أعوام

رئيس جديد لإسرائيل.. الكنيست ينتخب

انتخب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الزعيم السابق لحزب العمل إسحاق هرتسوغ، رئيسًا لإسرائيل، خلفًا لرؤوفين ريفلين الذي تولى المنصب في يوليو 2014، وسيغادره الشهر المقبل.

وتَنافس على المنصب كل من إسحاق هرتسوغ ومريام بيرتس، وكانت المرة الأولى التي يتنافس فيها مرشحان ليس بينهما عضو حالي في الكنيست.

وإثر فوزه بالانتخابات -وفق "سكاي نيوز عربية"- سيصبح هيرتزوغ الرئيس الحادي عشر لإسرائيل، بعدما جرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري من قِبَل 120 مشرعًا.

وصوّت 87 عضوًا في الكنيست لصالح هيرتزوغ الذي يبلغ 60 عامًا؛ بينما حصلت منافسته مريام بيريز، على 27 صوتًا.

ومن المرتقب أن يتولى هرتسوغ منصب رئيس إسرائيل بدءًا من التاسع يوليو المقبل، وتمتد ولايته لمدة سبعة أعوام.

والرئيس الإسرائيلي هو ابن الرئيس الإسرائيلي السادس، حاييم هرتسوغ، الذي تولى المنصب بين 1983 و1993.

وسبق لـ"إسحاق" أن شَغَل عددًا من المناصب والحقائب الوزارية، كما تولى عدة مهام في كما في المعارضة.

ويُعد منصب الرئيس فخريًّا في إسرائيل؛ بينما يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة في إدارة البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة تكشف عدد إصابات الفطر الأسود في مصر.. ومصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على جنوب أفريقيا

الصحة تكشف عدد إصابات الفطر الأسود في مصر.. ومصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على جنوب أفريقيا

مصطفى محمد يمتزح شوقى غريب ودكة المنتخب الأولمبي عقب تغيره أمام جنوب أفريقيا

مصطفى محمد يمتزح شوقى غريب ودكة المنتخب الأولمبي عقب تغيره أمام جنوب أفريقيا

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن