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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجداً في 3 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجداً في 3 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجداً في 3 مناطق
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، افتتاح 12 مسجداً بعد إغلاقها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 116 يوماً، 1461 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها تسعة مساجد بمنطقة مكة المكرّمة، ومسجدان في منطقة الباحة، ومسجد واحد في منطقة الرياض.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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