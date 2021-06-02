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كينيا تحبط عملية تهريب 38 امرأة إلى

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بدعوى توظيفهن كعاملات منزليات في المملكة

كينيا تحبط عملية تهريب 38 امرأة إلى السعودية

أحبطت السلطات الكينية عملية تهريب 38 امرأة إلى المملكة العربية بعد وعود المهرّبين لهن بتوظيفهن كعاملات منزليات في المملكة.

ووفقاً لصحيفة "شاهدينوز" الكينية، ألقت السلطات الأمنية القبض على امرأة تعمل تحت غطاء شركة توظيف قامت بمساعدة آخرين في جمع عدد من النساء بهدف توظيفهن في السعودية مقابل الحصول منهن على أموال.

وأشارت الشرطة، في بيان لها، إلى أن النساء كنّ محتجزات في منزل مستأجر، وتم تقديم التدريب لهن على العمل المنزلي، لافتة إلى أن المهربّة والمعاونين معها لم يستطيعوا تقديم أيّ مستندات ووثائق لإثبات توظيف النساء بشكل قانوني.

وتابع بيان الشرطة، أنه تمّ التواصل مع ذوي النساء وإبلاغهم بالواقعة، مشيراً إلى أنه تمّ توقيفهن حتى انتهاء التحقيقات فيما سيتم تقديم الجناة للمحاكمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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