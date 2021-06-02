أخبار عاجلة

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
أي قلوب يحملها هؤلاء؟ -
"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إسرائيل في حرج... فيلم "السفارة في العمارة" يتحول إلى حقيقة بأحد البلدان المطبعة

Print
إسرائيل في حرج... فيلم "السفارة في العمارة" يتحول إلى حقيقة بأحد البلدان المطبعة إسرائيل في حرج... فيلم "السفارة في العمارة" يتحول إلى حقيقة بأحد البلدان المطبعة

ويرفض المواطنون المغاربة استضافة ديفيد غوفرين في عقاراتهم، إذ لا يسمحون له باستئجار أي شقة سكنية بمجرد التعرف على هويته، حسبما أفاد تقرير لتلفزيون "تي آر تي" التركي.

هذه الصعوبات دفعت الدبلوماسي الإسرائيلي للإقامة طيلة 6 أشهر في أحد الفنادق، بسبب رفض سكان الرباط فكرة وجوده في عقاراتهم السكنية، رغم اتفاق التطبيع بين بلديهما.

​ومنذ اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول، لم يُفتح مكتب تمثيلي لإسرائيل في الرباط، بسبب الضغط الشعبي على المغربية، والذي تزايد بعد حرب غزة الأخيرة.

© REUTERS / STRINGER

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في يناير/ كانون الثاني الماضي أن السفير ديفيد غوفرين، وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، لتولي مهامه كرئيس للبعثة الإسرائيلية هناك.

وضعت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين عريضة مفتوحة للمطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، الذي يديره غوفرين.

وبحسب جريدة "هسبريس" المغربية، طالبت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين بالتوقيع على العريضة المفتوحة التي تطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وإلغاء الاتفاق الذي أبرمه المغرب مع إسرائيل.

من جانبه قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، منتصف الشهر الماضي في خضم الحرب بين الفصائل الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي، إن المغرب عبر بشكل واضح عن رفضه لكافة الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس.

وأضاف بوريطة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موقف المملكة المغربية واضح منذ البداية، انطلاقا من توجيهات جلالة الملك رئيس لجنة القدس، خاصة بشأن الانتهاكات وما يتعرض له حي الشيخ جراح، حيث رفض جلالة الملك جميع الأعمال الأحادية التي تقوم بها إسرائيل لتغيير الوضع القائم".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

بري: لبنان لم يعد يحتمل وهذا الأسبوع "حاسم" لأزمة الحكومة

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست يحدد موعد التصويت على الحكومة

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد