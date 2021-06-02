"السبتي": إنشاء ‫هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار قرار تاريخي

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قال: يشجع الباحثين والمبتكرين ويؤكد مسيرة وطننا نحو الريادة العالمية

أكد المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب د.خالد بن عبدالله السبتي، أن إنشاء ‫هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، قرار ريادي تاريخي يعبر عن أحد أهم أولويات المملكة بدعم وتشجيع البحث والتطوير والابتكار.

وأشار "السبتي" إلى أن ذلك يؤكد مسيرة وطننا الغالي نحو الريادة العالمية، وإيمان قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بالعلم وتشجيع الباحثين والمبتكرين على التطوير والابتكار.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد وافق يوم أمس على إنشاء هيئة باسم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.