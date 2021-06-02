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إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين

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إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين
ضمن جهودها التطويرية لتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة المراجعين والمحاسبين

أطلقت الهيئة للمراجعين والمحاسبين، موقعها الإلكتروني الجديد www.socpa.org.sa؛ وذلك ضمن جهودها التطويرية لتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة تشمل العضوية والتسجيل المهني، والتراخيص المهنية، والتدريب والتأهيل المهني، والمعايير المهنية، إضافة إلى مكتبة رقمية لمصادر ومراجع مهنية، كما يقدم الموقع الأحداث والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام.

وبيّن الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن الموقع الجديد يواكب التطورات التقنية الحديثة التي تُمكّن أعضاء الهيئة وزوار الموقع من الوصول بسهولة ويسر لجميع الخدمات التي توفرها الهيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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