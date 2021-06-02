تعليم صبيا: تجاوز نسبة المحصنين 70% من منسوبينا

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وصل عدد المستفيدين من برامج الصحة المدرسية إلى 14135

كرّم مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية عثمان بن محمد مسملي منسوبي الصحة المدرسية بالإدارة ومكاتب التعليم من مشرفين ومشرفات، ومنسقين ومنسقات بالمدارس المتميزة في أنشطة وفعاليات الصحة المدرسية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على البرامج والمبادرات المنفذة من الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا، والتي بلغت 280 برنامجًا ومبادرة مُنَفّذة خلال عام 1442؛ منها 200 برنامج ومبادرة للتوعية بفيروس كورونا.

كما تم استعراض خطة القسم والمكاتب لأخذ منسوبي ومنسوبات الإدارة للقاح الخاص بكورونا؛ استعدادًا للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي الجديد.

حيث بلغ عدد من أخذ لقاح كورونا حسب الإحصائيات والتقارير المرفوعة على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية 11463 بنسبة تحصين بلغت 70%.

فيما وصل عدد المستفيدين من برامج الصحة المدرسية من الكادر التعليمي 14135 والكادر الإداري 4420 والطلاب والطالبات 145000 والأسر وأولياء الأمور 450000.

ونوّه "المسملي" بجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا، وحرص وزارة التعليم على حماية منسوبيها؛ مهيبًا ببقية منسوبي ومنسوبات الإدارة المبادرة لأخذ لقاح كورونا؛ بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية، والدراسة بشكل حضوري للعام القادم 1443؛ مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق "توكلنا"؛ بهدف السلامة من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقدّم "المسملي" شكره للصحة المدرسية بالإدارة؛ نظير ما قاموا به من أعمال وبرامج ومبادرات طوال العام الماضي؛ مشيدًا بشراكة وتعاون صحة جازان، ودعم قسم الإعلام والاتصال والمشاريع والصيانة والأمن والسلامة المدرسية والأقسام ذات العلاقة في تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية الصحية المختلفة؛ خصوصًا فيما يتعلق بالحث على أخذ لقاح كورونا؛ سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن الصحة المدرسية بالإدارة تَلَقّت خلال هذا العام عددًا من خطابات الشكر والتقدير من الوزارة والشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من الجهات الحكومية؛ نظير التعاون والعمل النوعي الذي تم تقديمه خلال فترة جائحة كورونا.