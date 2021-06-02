أخبار عاجلة

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
أي قلوب يحملها هؤلاء؟ -
"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدو البشرية.. إجمالي الإصابات حول العالم تتخطى 171 مليونًا

Print
عدو البشرية.. إجمالي الإصابات حول العالم تتخطى 171 مليونًا عدو البشرية.. إجمالي الإصابات حول العالم تتخطى 171 مليونًا
تصدرت الولايات المتحدة الدول من حيث عدد الإصابات تليها الهند

عدو البشرية.. إجمالي الإصابات حول العالم تتخطى 171 مليونًا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، ارتفع لنحو 171.2 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء؛ فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى نحو 1.95 مليار جرعة.

كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 171 مليونًا و184 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و565 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، عن إعطاء نحو مليار و947 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

تَصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك. وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وكندا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات