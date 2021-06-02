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محافظ شقراء يجتمع برؤساء المراكز لمناقشة الخدمات المقدمة للأهالي

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ثمن دعم الدولة للمشاريع التنموية.. وأكد المحافظة على الدوام

محافظ شقراء يجتمع برؤساء المراكز لمناقشة الخدمات المقدمة للأهالي

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماعًا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة بحضور وكيل المحافظة مسلط بن ناصر بن سعيدان بقاعة الاجتماعات.

بدأ الاجتماع بترحيب المحافظ، ثم ألقى كلمة ثمّن خلالها الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة المحافظة وتنميتها؛ مؤكدًا الدور المأمول من رؤساء المراكز لخدمة المواطنين والمقيمين وتلمس احتياجاتهم الخدمية والرفع من مستوى الخدمات ورفع كفاءتها، والتأكيد على تفعيل الدور الاجتماعي والأمني لرؤساء المراكز وفق المهام المنوطة، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والإدارية والتنظيمية، وكان أهمها التأكيد على المتابعة الميدانية من قِبَلهم فيما يخص نطاقهم الإداري، والرفع عن أي تقصير، والتأكيد على مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، وتنظيم المراكز وتهيئتها وإظهارها بشكل أفضل، والتواجد في مقار العمل أثناء وقت الدوام ومراقبة انتظام دوام الموظفين، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي والالتزام بـ(لبس الكمام، والتباعد الاجتماعي، وتطبيق توكلنا).

وحث البواردي الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة ومراكزها. والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.. وفي نهاية الاجتماع شكر الجميع على حضورهم؛ متمنيًا لهم التوفيق.

محافظ شقراء يجتمع برؤساء المراكز لمناقشة الخدمات المقدمة للأهالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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