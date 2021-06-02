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تطبيق "مرسول" يتفاعل مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين بإيقاف طلبات التبغ

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تطبيق "مرسول" يتفاعل مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين بإيقاف طلبات التبغ تطبيق "مرسول" يتفاعل مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين بإيقاف طلبات التبغ
تأتي حرصًا منه على التفاعل مع كل ما من شأنه حماية الصحة العامة

تطبيق

تفاعل تطبيق "مرسول" بشكل غير مسبوق مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين؛ وذلك بإعلان عدم استقبال أي طلبات من العملاء الراغبين في شراء أي من منتجات التبغ؛ وذلك طوال يوم أمس الاثنين الذي وافق اليوم العالمي لمكافحة التدخين؛ في خطوة رائدة تهدف إلى دعم الإقلاع عن التدخين.

وعممت إدارة التطبيق على جميع المراسيل بعدم قبول طلبات شراء منتجات التبغ في اليوم العالمي لمكافحة التدخين، وفي حال قبول أي طلب بالخطأ يتم الاعتذار عن الطلب وتعويض المرسول بقيمة التوصيل.

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات "مرسول" في المشاركة الاجتماعية، وحرصًا من التطبيق على التفاعل مع كل ما من شأنه حماية الصحة العامة وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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