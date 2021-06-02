أخبار عاجلة

حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
أي قلوب يحملها هؤلاء؟ -
"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خام "برنت" يواصل الارتفاع مقترباً من 71 دولاراً بعد قرار "أوبك+"

Print
خام "برنت" يواصل الارتفاع مقترباً من 71 دولاراً بعد قرار "أوبك+" خام "برنت" يواصل الارتفاع مقترباً من 71 دولاراً بعد قرار "أوبك+"
وسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أثناء الصيف

خام

واصلت النفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوى في عامين بعد قرارات "أوبك+"، ووسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بقوة في أثناء فصل الصيف.

وقرر منتجو النفط في منظمة "أوبك+" الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو المقبل، التي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يومياً في الفترة بين مايو حتى يوليو.

وقال المحللون لدى شركة الخدمات المالية "أي إن جي" إن السوق تركز بصورة أكبر على التوقعات المتعلقة بالفترة المتبقية من العام الجاري التي تتضمّن حدوث عمليات سحب كبيرة للمخزونات بدءاً من سبتمبر حتى نهاية 2021، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.4% إلى 70.54 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجّلت 70.95 دولار في وقت سابق من التداولات.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.3% عند 67.94 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، فيما تكشف إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بيانات المخزونات النهائية غداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

هبوط أسعار النفط و"برنت" عند 71.68 دولارًا للبرميل

هبوط أسعار النفط و"برنت" عند 71.68 دولارًا للبرميل

لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ 72 دولاراً

لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ 72 دولاراً