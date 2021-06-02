"محافظ شرورة" يناقش استعدادات برنامج النسيج المجتمعي للموسم الثاني

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بحث سبل التعاون بين الإدارات الحكومية ومركز الحوار الوطني

بحث محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي سبل التعاون بين الإدارات الحكومية بالمحافظة وفرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، خلال لقائه مدير الفرع راشد بن محمد آل منجم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات التي تم اتخاذها لانطلاق برنامج النسيج المجتمعي في موسمه الثاني تحت رعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران والذي سينطلق في 1/ 10/ 2021م.