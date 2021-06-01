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مطار القاهرة يعيد أسرة سعودية للرياض لعدم حمل أطفالها تحليل "كورونا"

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مطار القاهرة يعيد أسرة سعودية للرياض لعدم حمل أطفالها تحليل "كورونا" مطار القاهرة يعيد أسرة سعودية للرياض لعدم حمل أطفالها تحليل "كورونا"
بعدما تم عزلُهم بإحدى صالات الترانزيت

مطار القاهرة يعيد أسرة سعودية للرياض لعدم حمل أطفالها تحليل

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي دخول أسرة سعودية بسبب عدم حمل أفرادها تحليلاً يكشف خلو أطفالهم من ، وأعادتهم سلطات المطار إلى الرياض على الرحلة نفسها التي وصلوا عليها.

ووفقًا لصحيفة "الجمهورية" المصرية، فإنه وفقًا للإجراءات الصحية تم فحص عدد من الركاب القادمين من دول مختلفة، وإعادة راكب هندي قادم من باريس بعد أن اتضح أنه مصاب بفيروس كورونا، وتمت إعادته إلى فرنسا. مضيفة بأنه تم رفض دخول عائلة سعودية، وصلت على طائرة قادمة من الرياض؛ لعدم حمل أطفالها فوق الـ 8 سنوات (بي سي آر).

وقرَّرت سلطات الحجر الصحي عدم السماح بدخول الركاب، وتم عزلهم بإحدى صالات الترانزيت بالمطار، والسماح بسفرهم على الرحلات التي قَدِموا عليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات.

يُشار إلى أن اختبار (بي سي آر)، ويُعرف بفحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل"، يُعدُّ من أكثر الفحوصات التي تجريها المستشفيات لتحديد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان، كما أنه يستطيع تحديد مدى انتشاره، وتتبُّع مدى تعافي المريض منه.

ويُستخدم ذلك الفحص لكشف فيروسات عدة، سواء كانت تلك المرتبطة بالإنفلونزا، أو حتى نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي، التي من بينها (كوفيد - 19)، أو كورونا المستجد، وفق منظمة الصحة العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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