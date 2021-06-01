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مستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين ببرامج توعوية

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تضمنت التوعية بأضراره وطرق تقليل نسب المدخنين

مستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين ببرامج توعوية

دشن مساء أمس الثلاثاء مدير إدارة مكافحة التدخين بصحة جازان الدكتور محمد الشريف فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين وذلك في أحد المجمعات التجارية بمحافظة صامطة والتي ينظمها مستشفى صامطة العام بحضور مساعد مدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ علي محمد سهلي.

وقال المدير الطبي بمستشفى صامطة العام الدكتور فاضل هزازي أن الفعالية اشتملت على عدة أركان توعية ‏منها الركن الخاص بالعلاقة بين التدخين وفيروس كورونا بالإضافة إلى الركن العلاجي مع الطبيب المختص

وأوضح "هزازي " أن الفعالية تهدف إلى التوعية بأضرار التدخين المباشر والتدخين القسري وتقليل نسب المدخنين في المجتمع ورفع الوعي الصحي لدى الفرد والأسرة.

مستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين ببرامج توعوية

مستشفى صامطة يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين ببرامج توعوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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