أخبار عاجلة

"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
"إغاثي الملك" يواصل توزيع السلال الغذائية بحضرموت -
لاعبون من ناديي "الاتحاد" و"النصر" يزورون معرض مشروعات منطقة مكة بقبة جدة -
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة منصور الصباح -
وفد من أعضاء غرفة جدة يزور معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي -
"اعتدال" يصدر ملفاً تفاعليّاً حول التطورات دول الساحل الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بقرار الوزير.. آل حماد متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

Print
بقرار الوزير.. آل حماد متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار الوزير.. آل حماد متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بقرار الوزير.. آل حماد متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتعيين سعد بن عبدالله آل حماد متحدثًا رسميًّا للوزارة.

وكان آل حماد قد التحق بالعمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عام 1439هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الإعلام والاتصال التسويقي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو حاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، وعمل في التلفزيون والصحافة الورقية، ومستشارًا إعلاميًّا للعديد من الجهات الحكومية، كما شارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد

أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد

"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن

"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة

"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة