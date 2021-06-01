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"الحجرف" يؤكد عمق روابط والكويت وينوه بزيارة الصباح للمملكة

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"الحجرف" يؤكد عمق روابط السعودية والكويت وينوه بزيارة الصباح للمملكة "الحجرف" يؤكد عمق روابط والكويت وينوه بزيارة الصباح للمملكة
أكد أنها تحمل مضامين سامية ومعاني نبيلة وتعكس مكانة بلاد الحرمين

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع الشقيقتين المملكة العربية ودولة الكويت.

وقال الدكتور الحجرف في تصريح له: إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت للرياض في أول زيارة خارجية رسمية له ضيفاً عزيزاً على أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحمل مضامين سامية ومعاني نبيلة تعكس مكانة المملكة لدى دولة الكويت قيادةً وشعباً.

وأوضح الحجرف أن هذه الزيارة ترسيخ للعلاقات الاستثنائية ومبادئ التشاور الأخوي وتلاقي الرؤى المشتركة في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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