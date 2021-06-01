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أمير منطقة حائل ونائبه يهنئان نادي الطائي.. بمناسبة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أمير منطقة حائل ونائبه يهنئان نادي الطائي.. بمناسبة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أجرى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، اتصالًا هاتفيًّا اليوم برئيس نادي الطائي تركي بن عبد المحسن الضبعان، بمناسبة صعود فريق الطائي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

وأعرب أمير منطقة حائل ونائبه خلال الاتصال عن تهنئتهما لجميع الطائيين من رئيس ومجلس إدارة وأعضاء شرف وجماهير؛ حيث أبديا سرورهما بما تحقق للطائي ونجومه، متطلعين إلى مواصلة العطاء المتميز في المواسم القادمة بإذن الله.

أمير منطقة حائل ونائبه يهنئان نادي الطائي.. بمناسبة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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