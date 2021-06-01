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"البحر الأحمر" يتقدم في التصنيف العالمي المرتبط بالحوكمة البيئية

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المشروع حصل على معدّل 84 من أصل 100 نقطة

حصل مشروع البحر الأحمر على معدّل 84 من أصل 100 نقطة في تقييم التصنيف العالمي المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الذي أجراه مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB).

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو إن مؤشر الاستدامة العقارية قد قام بتقييم أداء المشروع وفق المعايير الموحدة للبيئة والمجتمع والحوكمة، الذي نالت من خلاله الشركة إلى جانب التقييم السابق 49 نقطة من أصل 51 ضمن (فئة البيئة)، كما تفوق مشروع البحر الأحمر على المتوسط العام في مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB) الذي أسهمت فيه المعايير الصارمة التي تتبناها الشركة لمراقبة وإدارة تأثيرات مشروعها على البيئة"، مشيراً إلى أن مطور المشروع قد حصل هو الآخر على معيار "النجمة الخضراء" نتيجة تحقيقه درجة أعلى من 50% في جانبي الإدارة والتطوير.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس جهودنا الكبيرة المبذولة والتزامنا الراسخ بأن نصبح أول مشروع سياحي مستدام ومتجدد في العالم.

من جهته أكد المدير التنفيذي للبيئة والاستدامة في شركة البحر الأحمر للتطوير رائد البسيط سعي الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح بشأن التدابير التي يتم اتخاذها للحد من تأثير تطوير المشروع على البيئة، مبيناً أنها ترحب دوماً بأي تقييمات متعددة المستويات لجهات تنظيمية خارجية مثل مؤشر الاستدامة العقارية العالمي، الذي تدفع تقييماته الدقيقة لعمليات بناء وتسليم المشروع إلى دراسة جميع الخطوات وبذل أقصى الإمكانات، ليس في سبيل المحافظة على البيئة فحسب، بل وتنميتها من أجل الأجيال القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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