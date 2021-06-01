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"الصداقة البرلمانية" الموريتانية بالشورى تبحث التعاون المشترك

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"الصداقة البرلمانية" السعودية الموريتانية بالشورى تبحث التعاون المشترك "الصداقة البرلمانية" الموريتانية بالشورى تبحث التعاون المشترك
السفير الكاميروني ينوه بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن

استقبل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الموريتانية عساف بن سالم أبوثنين في مكتبه بمقر المجلس بالرياض سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي.

وأكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الموريتانية خلال الاستقبال عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا في شتى المجالات لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الموريتاني، التي تصب في خدمة مصالح البلدين المشتركة.

فيما نوه السفير الموريتاني بأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها لتحقيق آفاق أرحب، مشيداً بمواقف المملكة الدائمة وحرصها على تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد البرلماني، كما تم بحث تعزيز العمل وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين بما يدعم أواصر العلاقات.

من جانب آخر عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكاميرونية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني اجتماعاً اليوم بمقر المجلس بالرياض مع سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة الدكتور إيان تيجاني بحضور أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية بالمجلس.

وأكد عضو المجلس رئيس اللجنة ما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية من أهمية في بحث الموضوعات ومناقشة الملفات التي تعزز من العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، مشيراً إلى ما تمثله لجان الصداقة البرلمانية من دور في هذا السياق.

بدوره نوه السفير الكاميروني بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين, منوهاً بالإنجازات التي تحققت لخدمة الحرمين الشريفين، لافتاً النظر إلى التطورات التنموية الهائلة التي تشهدها المملكة.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بمجلس الشورى تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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