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محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير الاتصالات لبحث تطبيق «المنظومة الرقمية»
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الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
لغز «منقذ العالم» لدافينشي يكشف صفقات مريبة في سوق الفن العالمي
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الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
تعرف على توصيات منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية
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الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
استشاري: جراحات السمنة تُخلص المريض من المضاعفات الخطيرة للسكر
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الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
رئيس «البياضية» يتابع أعمال الصرف الصحي بشوارع قرية الحبيل
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الأحد 13 يونيو 2021 09:29 مساءً
الفنانة ليلى حسين: دوري في «ملوك الجدعنة» لطيف واستفدت منه جداً
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الأحد 13 يونيو 2021 09:28 مساءً
وزير القوى العاملة: نتوقع مشاركة 3 ملايين عامل مصري في إعادة إعمار ليبيا
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الأحد 13 يونيو 2021 09:28 مساءً
موسيماني يرفض طلب تخطيط الأهلي بشأن هذه الصفقة
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الأحد 13 يونيو 2021 09:28 مساءً
الجندي وأشرف ثنائي مصري جديد يتأهلان لأولمبياد طوكيو
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الأحد 13 يونيو 2021 09:28 مساءً
فريال أشرف تتأهل للأولمبياد في الكاراتيه .. ووزير الرياضية يشيد بإنجازها في باريس
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الأحد 13 يونيو 2021 09:28 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إسرائيل تهدد فصائل غزة.. إعمار دون سلاح؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 01 يونيو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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